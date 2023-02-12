تخصصي الطائف يحصل على شهادة اعتماد الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية

وقد نجح المستشفى في استكمال المتطلبات الأساسية الأربعة لمعايير شهادة الاعتماد وهي: (الاكتشاف المبكر للحوادث، وفريق الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية، ومعيار تحديد المسؤوليات والأجهزة والمستلزمات اللازمة لأعضاء فريق الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية، وأخيرًا معيار التدريب على تنفيذ الخطة)؛ حيث حصل في كل المعايير على 100% كتقييم نهائي.