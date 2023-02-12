تخصصي الطائف يحصل على شهادة اعتماد الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية

منح برنامج الحماية من الإشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية بوزارة الصحة، شهادة الاعتماد لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية لمدة عام؛ حيث تعد الشهادة الأولى التي يحصل عليها مرفق صحي بالطائف.
وقد نجح المستشفى في استكمال المتطلبات الأساسية الأربعة لمعايير شهادة الاعتماد وهي: (الاكتشاف المبكر للحوادث، وفريق الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية، ومعيار تحديد المسؤوليات والأجهزة والمستلزمات اللازمة لأعضاء فريق الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية، وأخيرًا معيار التدريب على تنفيذ الخطة)؛ حيث حصل في كل المعايير على 100% كتقييم نهائي.
الجدير بالذكر أن برنامج المسح الإشعاعي يقوم بدور مهم في إجراء المسوحات الإشعاعية لأقسام الأشعة ومناطق الاستجابة وعلاج المصابين عند حدوث الأحداث الإشعاعية؛ للتأكد من عدم وجود تسربات إشعاعية وتقليل الآثار المترتبة على ذلك.