غدًا الأربعاء.. التدريب "عن بُعد" في الرياض وعدد من محافظاتها

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض تحويل التدريب ليكون عن بُعد غدًا الأربعاء في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في مدينة العاصمة وعدد من محافظاتها.
وجاءت المحافظات التي تقرر فيها أن يكون التدريب عن بعد غدًا الأربعاء كالآتي: الدوادمي، عفيف، شقراء، المجمعة، الزلفي، حوطة سدير، الأرطاوية، المزاحمية، رماح، ثادق، القويعية، وادي الدواسر والسليل.
وأوضحت "الإدارة العامة" أن ذلك القرار يأتي بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية.