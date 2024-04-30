غدًا الأربعاء.. التدريب "عن بُعد" في الرياض وعدد من محافظاتها

وجاءت المحافظات التي تقرر فيها أن يكون التدريب عن بعد غدًا الأربعاء كالآتي: الدوادمي، عفيف، شقراء، المجمعة، الزلفي، حوطة سدير، الأرطاوية، المزاحمية، رماح، ثادق، القويعية، وادي الدواسر والسليل.