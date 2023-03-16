بعد رفع مستوى التصريف.. وصول 92 مليون متر مكعب من المياه لسد وادي بيش

رفع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان مستوى التصريف إلى 57.78 متر مكعب في الثانية، بعدما كان المستوى 11 مترًا مكعبًا عند فتحه أمس الأول.
وبحسب الأرقام، فإن حجم المياه الواردة من السيول خلال الحالة المطرية لسد وادي بيش قد بلغت 92.292.912 م3، فيما بلغت كمية التصريف منذ بداية الفتح 10.433.304 م3.
وبلغت كميات مياه السيول التي وردت للسدود في منطقة جازان أكثر من 118 مليون متر مكعب حتى نهاية يوم الاثنين الماضي.
يشار إلى أن سد وادي بيش يستقبل السيول من نحو 140 رافدًا من مختلف الجبال الشرقية بجازان وعسير، وهي القمم التي تشهد أمطارًا غزيرة هذه الأيام.