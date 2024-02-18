"إغاثي الملك سلمان" ينتزع "768" لغمًا باليمن خلال أسبوع.. ويوزع "2.400" سلة غذائية في "سنار" السودانية

واستطاع فريقُ "مسام" نزعَ "154" ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و"3" ألغام مضادّة للدبابات، و"3" ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تمكّن الفريق في محافظة مأرب من نزع "5" ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و"100" لغم مضادّ للدبابات، و"300" ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب. وفي محافظة شبوة نزع فريقُ "مسام" لغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد بمديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد، و"3" ألغام مضادة للدبابات، و"9" ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان.