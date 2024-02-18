"إغاثي الملك سلمان" ينتزع "768" لغمًا باليمن خلال أسبوع.. ويوزع "2.400" سلة غذائية في "سنار" السودانية

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2024م؛ من انتزاع "768" لغمًا في مختلف مناطق اليمن؛ منها لغمان مضادّان للأفراد، و"112" لغمًا مضادًّا للدبابات، و"654" ذخيرة غير منفجرة.
واستطاع فريقُ "مسام" نزعَ "154" ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و"3" ألغام مضادّة للدبابات، و"3" ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تمكّن الفريق في محافظة مأرب من نزع "5" ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و"100" لغم مضادّ للدبابات، و"300" ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب. وفي محافظة شبوة نزع فريقُ "مسام" لغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد بمديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد، و"3" ألغام مضادة للدبابات، و"9" ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان.
وفي محافظة تعز تمكّن فريق "مسام" من نزع "6" ألغام مضادة للدبابات، و"135" ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و"34" ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية صبر، و"13" ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.
وبذلك يصبح عددُ الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير "1.552" لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام "432" ألفًا و"606" ألغام، زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
من ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "2.400" سلة غذائية في محلية أبوحجار بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها "11.898" فردًا من الأسر النازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأمن الغذائي في السودان.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفّذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.