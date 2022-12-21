إعلان موعد تطبيق الرصد الآلي على حافلات النقل المتخصص والتعليمي

وحددت الهيئة 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة، ستشمل: تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية، أو استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد"، مؤكدةً أنها ستعلن لاحقًا عند إضافة أي أنشطة أو مخالفات سيتم رصدها آليًا.