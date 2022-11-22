شاهد بالعربي.. ابنة مدرب المنتخب تقدم التهنئة للسعودية بعد الفوز على الأرجنتين

بالعربية، قدمت ابنة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، التهنئة للسعوديين بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
وتفصيلاً ردت كانديد رينارد في مقطع عبر حساب قناة العربية على تهنئة أحد المشجعين قائلة: "ألف مبروك وشكراً".
ولم تتمالك زوجة المدرب هيرفي رينارد نفسها وذرفت الدموع فرحاً عقب الفوز التاريخي للمنتخب على منتخب الأرجنتين.
وتسلم المدرب هيرفي الذي بدأ مسيرته في عالم كرة القدم كمدافع في صفوف نادي كان الفرنسي، قيادة المنتخب قبل ثلاث سنوات في يوليو 2019 ليكون بذلك أول مدربٍ فرنسي يُشرف على قيادة الأخضر.