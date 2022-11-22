شاهد بالعربي.. ابنة مدرب المنتخب تقدم التهنئة للسعودية بعد الفوز على الأرجنتين

وتسلم المدرب هيرفي الذي بدأ مسيرته في عالم كرة القدم كمدافع في صفوف نادي كان الفرنسي، قيادة المنتخب قبل ثلاث سنوات في يوليو 2019 ليكون بذلك أول مدربٍ فرنسي يُشرف على قيادة الأخضر.