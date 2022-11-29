مدير "موارد الرياض" يستعرض مبادرات وإنجازات فروع الوزارة بمحافظات المنطقة

بدأ الدكتور "الحربي" الاجتماع بكلمة ترحيبية بمديري الفروع، مثمنًا لهم وللمنسوبين والمنسوبات العاملين معهم جميع ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن تميزهم وتحقيقهم المراكز الأولى في مجال الخدمات المقدمة على مستوى المملكة.