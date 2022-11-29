مدير "موارد الرياض" يستعرض مبادرات وإنجازات فروع الوزارة بمحافظات المنطقة

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي اليوم الثلاثاء، بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالدلم اجتماعًا دوريًا مع مديري فروع الوزارة بمحافظات الخرج وحوطة بني تميم والدلم.
بدأ الدكتور "الحربي" الاجتماع بكلمة ترحيبية بمديري الفروع، مثمنًا لهم وللمنسوبين والمنسوبات العاملين معهم جميع ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن تميزهم وتحقيقهم المراكز الأولى في مجال الخدمات المقدمة على مستوى المملكة.
وفُتح المجال للحضور لطرح الآراء والمقترحات التطويرية واستعرض المديرون إنجازات إداراتهم ومبادراتهم الحديثة، معرجين على بعض التحديات لمناقشتها والوصول إلى أفضل الطرق للتغلب عليها والمحافظة على مستويات الأداء المتميز خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع مجموعة من قيادات الفرع ومديرو كل من: مركز التأهيل للذكور والإناث بالخرج ومركز التنمية الاجتماعية بالدلم ووحدة الحماية الأسرية بالدلم وبالخرج ومكتب عمل الخرج ومكتب الضمان الاجتماعي بالخرج وحوطة بني تميم ووحدة الأسر الكافلة بالخرج وبالدلم ووحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث بالخرج.