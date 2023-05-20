الطائف.. بدء أعمال تأهيل وسفلتة شوارع المحافظة لتحسين المشهد الحضري

بدأت أمانةُ الطائف في سفلتة شوارع حي الحلقة "شرق"، وذلك ضمن أعمال إعادة تأهيل الشوارع الداخلية للحي؛ سعيًا للارتقاء بالخدمات البلدية، إضافة إلى جهود معالجة الشوارع المتضرّرة من الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة، تماشيًا مع استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة.
وشملت الأعمال الجارية كشط وإعادة سفلتة عدد من الشوارع، وتحسين أداء الطرق الداخلية بالحي الذي يتميّز بالكثافة السكانية العالية وفق المواصفات والمعايير المعتمدة.
يذكر أن أمانة الطائف نفّذت برنامجًا لسفلتة وصيانة عدد من الطرق والحمايات الخرسانية والربراب بالمراكز والقرى التابعة لها.