"تويتر": اليوم الوطني 92 أعلى تفاعلاً من سابقه بـ12%

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري بنمو قدره 16٪ -على أساس سنوي- في متوسط المغرّدين النشطين يوميًا ممن يمكن توليد الدخل منهم في العام 2022، والبالغ عددهم 237.8 مليون مغرّد، وهو ما أدى إلى تحقيق نسب نمو مرتفعة في تفاعل الجمهور، محققًا زيادة قدرها 39٪ في التفاعل مع التغريدات، و29٪ في وقت المشاهدة على المنصة.