افتتاح معرض "فناء فون" لإبراز مجموعة فريدة للموسيقى الشعبية السعودية

ويستقبل المعرض زوّاره يومياً بشكلٍ مجاني من خلال الحجز على الرابط حتى يوم الخميس 12 أكتوبر، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة العاشرة ليلاً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة الرابعة مساءً إلى العاشرة ليلاً، على أن يُختتم بحفلٍ استثنائي لفرقة "سميع لميع" يجمع بين الموسيقى الشعبية السعودية والأنغام العالمية والتقنيات الموسيقية الحديثة؛ ليعكس عالمية الموسيقى وقدرتها على نقل ثقافات الشعوب بين بعضها البعض.