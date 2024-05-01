"آل هزاع": قريبًا الإعلان عن 6 مواقف جديدة بقرية الشحن لمطار الملك فهد

أكد مدير عام إدارة دعم القرار في مطار الملك فهد الدولي بالدمام وليد آل هزاع أن المطار جزء لا يتجزأ من المنظومة اللوجستية بالمنطقة الشرقية، كهدف رئيسي للرؤية لدعم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف "آل هزاع"، خلال مشاركته بمنتدى التكامل اللوجستي، أن القرية اللوجستية بمطار الملك فهد تمتد على مساحة تقدر بـ 835 ألف م2، وسيتم قريبًا الإعلان عن 6 مواقف جديدة في قرية الشحن والخدمات اللوجستية، ليصبح عدد المواقف العاملة بالقرية 9 مواقف، ما ساعد على وجود شركتين للمناولة الأرضية.
وأكد أن أمير المنطقة الشرقية رعى مؤخرًا توقيع اتفاقية تطوير مبنى الشحن الجوي باستثمارات تفوق 100 مليون ريال.
وتابع أنه خلال عام 2023 تم فسح ومعالجة أكثر من 200 ألف طن من الشحنات البرية وتم طرح أكثر من 285 ألف م2 للاستثمار في كافة أنماط الشحن خلال المنتدى.