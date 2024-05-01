"آل هزاع": قريبًا الإعلان عن 6 مواقف جديدة بقرية الشحن لمطار الملك فهد

وأضاف "آل هزاع"، خلال مشاركته بمنتدى التكامل اللوجستي، أن القرية اللوجستية بمطار الملك فهد تمتد على مساحة تقدر بـ 835 ألف م2، وسيتم قريبًا الإعلان عن 6 مواقف جديدة في قرية الشحن والخدمات اللوجستية، ليصبح عدد المواقف العاملة بالقرية 9 مواقف، ما ساعد على وجود شركتين للمناولة الأرضية.