دون اشتراطات.. "مناسك" ينقل حجاج طاجيكستان بعد اعتذار الناقلات الأجنبية

قدّم وزير الشؤون الدينية في جمهورية طاجيكستان دولت سليمان؛ شكره وتقديره لطيران "مناسك"، الناقل الجوي السعودي، على سرعة الاستجابة في نقل حجاج جمهورية طاجيكستان دون أيّ اشتراطاتٍ و دون تأخيرٍ وإعادتهم على الوجه المطلوب، بعد أن اعتذرت الناقلات الأجنبية الأخرى عن نقلهم.