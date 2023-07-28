محليات
دون اشتراطات.. "مناسك" ينقل حجاج طاجيكستان بعد اعتذار الناقلات الأجنبية
وزير الشؤون الدينية الطاجيكي يعبّر عن شكره وتقديره للناقل الجوي السعودي
قدّم وزير الشؤون الدينية في جمهورية طاجيكستان دولت سليمان؛ شكره وتقديره لطيران "مناسك"، الناقل الجوي السعودي، على سرعة الاستجابة في نقل حجاج جمهورية طاجيكستان دون أيّ اشتراطاتٍ و دون تأخيرٍ وإعادتهم على الوجه المطلوب، بعد أن اعتذرت الناقلات الأجنبية الأخرى عن نقلهم.
وأكّد طيران "مناسك"؛ أنه فور تلقى الطلب؛ قام على الفور بنقل كافة الحجاج العالقين في جمهورية طاجيكستان دون النظر الى أي تكاليف ودون أي اشتراطات مالية.
جاء ذلك بعد صدور موافقة الهيئة العامة للطيران المدني، حيث قام "مناسك" بإرسال طائراته لنقل حجاج طاجيكستان على الرغم من ضيق الوقت.
وأعرب طيران "مناسك"، عن شكره و تقديره البالغ للهيئة العامة للطيران المدني، على دعمها المستمر لنقل الحجاج والزائرين والمساهمة بكل إمكاناتها في تسهيل وصولهم ومغادرتهم والحرص على راحتهم.