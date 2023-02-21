بسبب العمالة المستغلة.. كاتب سعودي: أفكر جدياً في "أخذ" دورات في أعمال الكهرباء والسباكة

ويرصد "السليمان" جشع واستغلال هذه العمالة، ويقول: "نفس هذه العمالة كانت تقدم خدماتها بمبالغ أقل كثيراً، واليوم لا يقبل حتى أن تفاوضه ولا يرد على اتصالاتك عند العودة له مضطراً لقبول تكلفته، واللافت أنهم لا يقبلون غالباً سوى الدفع النقدي للتهرب من الالتزام الضريبي!.. هذا الاستغلال والجشع المتزايد مؤخراً لا بد وأن تكون له أسباب، فلا أعدادهم نقصت حتى نقول شح توفر خدماتهم، ولا دكاكينهم اختفت في الأحياء بل زادت وتزاحمت حتى شوهت، فما هي الأسباب، وهل لها ارتباط بالسماح لهم بتملك أعمالهم، وهل هناك خلل في ميزان العرض والطلب، أم أن الزبائن المتسامحين مع رفع الأسعار يغذون جشعهم؟!".