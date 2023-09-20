"أدير العقارية" تواصل سلسلة مزاداتها الناجحة ببيع أراضي مشروع "نسايم جدة" بمبلغ تجاوز 650 مليون ريال

من جانبه عبَّر سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ عن سعادته لنجاح هذا المزاد، مُباركًا للمستثمرين الذين حظيوا في تملك أراضي مشروع "نسايم جدة" السكني التي تمتد على مساحة 891 ألف مترٍ مربعٍ، وتتربع في أهم المواقع الاستراتيجية في منطقة "ذهبان" التي تعتبر البوابة المستقبلية لمدينة جدة من جهة الشمال، وتشكل الامتداد العمراني الطبيعي لها، مما جعل منها مكانًا استثنائيًا لإطلاق المشروعات السكنية والسياحية والترفيهية الآمنة والناجحة.