380 مليون ريال صفقات معلنة ومزادات.. مهرجان الإبل رافد مهم للاقتصاد الوطني

وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز، في نسخته السابعة، إقبالًا كبيرًا من قبل المشاركين والمستثمرين في عالم الإبل؛ حيث بلغت قيمة المبيعات المعلنة أكثر من 270 مليونًا.