380 مليون ريال صفقات معلنة ومزادات.. مهرجان الإبل رافد مهم للاقتصاد الوطني

يعدّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لبنةً ثابتةً لقوة مالية شكّلت رافدًا مهمًّا لدعم الاقتصاد الوطني؛ حيث سجّلت صفقتان معلنتان في شراء عدد من الفرديات ومزادات الشداد وسوق الإبل في النسخة السابعة أكثرَ من 380 مليون ريال.
وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز، في نسخته السابعة، إقبالًا كبيرًا من قبل المشاركين والمستثمرين في عالم الإبل؛ حيث بلغت قيمة المبيعات المعلنة أكثر من 270 مليونًا.
وأُبرمت في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، صفقتا شراء معلنتان على أرض المهرجان بلغت قيمتهما أكثر من 200 مليون ريال سعودي؛ تمثّلت الأولى في شراء 12 فردية بنحو 120 مليونًا، كما أبرمت صفقة أخرى بأكثر من 80 مليونًا لشراء 17 فردية من الدق النخبوي.
وصدّرت مزادات أسواق الإبل أكثر من 8 آلاف متن وصلت قيمتها لنحو 100 مليون، وكانت الوضح والصفر الأكثر طلبًا.
ووصلت قيمة مزاد شداد ندر الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، الذي يقام تحت شعار "همة طويق" لنحو 80 مليون ريال، وسط احتدام المنافسات بين المتصدّر والوصيف، مسجلةً مبالغ مليونية يومية في المزاد العلني بمنصة همة طويق.