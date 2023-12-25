محليات

"حرس الحدود" بجازان يطيح بـ7 مخالفين لتهريبهم 105 كلجم من "القات المخدر"

استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص
"حرس الحدود" بجازان يطيح بـ7 مخالفين لتهريبهم 105 كلجم من "القات المخدر"

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
القات المخدر
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