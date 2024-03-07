"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير ونجران والشرقية والباحة وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن والأحساء وبقيق، وأمطارًا خفيفة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة السيل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وأتربة مثارة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطارًا خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة رابغ والليث والشعيبة وجدة، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.