"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة السيل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وأتربة مثارة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطارًا خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.