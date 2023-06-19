أمطارٌ هنا ولنضج تمور المدينة والشرقية سببٌ.. "الحصيني": رياحٌ مغبرة وهبّات!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن درجات الحرارة لا تزال حول وإلى أقل من المعدل السنوي على الوسطى والشمالية، مشيراً إلى أن الحرارة في مجملها أجواءٌ حارة، وأن باقي المناطق حول المعدل السنوي وأجواءٌ من حارة إلى حارة جداً.
وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "من هنا يمكن تفسير نضج التمور في منطقتَي الشرقية والمدينة المنوّرة قبل المناطق الأخرى، ومن المتوقع أن نشاهد تمور الأحساء والمدينة المنوّرة بشكلٍ ملموسٍ في الأسواق بعد عيد الأضحى لهذا العام -إن شاء الله".
وأوضح أنه "بحسب المراصد متوقع اليوم الإثنين أمطارٌ متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان واليمن".
وتابع: "متوقع نشاط الرياح المغبرة من خفيفة إلى متوسطة مع هبّات شبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والوسطى والشرقية والكويت- إلا أن يصرفها الله".