أمطارٌ هنا ولنضج تمور المدينة والشرقية سببٌ.. "الحصيني": رياحٌ مغبرة وهبّات!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن درجات الحرارة لا تزال حول وإلى أقل من المعدل السنوي على الوسطى والشمالية، مشيراً إلى أن الحرارة في مجملها أجواءٌ حارة، وأن باقي المناطق حول المعدل السنوي وأجواءٌ من حارة إلى حارة جداً.