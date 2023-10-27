"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة وجريانُ السيول وزخاتٌ من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.