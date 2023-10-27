"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة وجريانُ السيول وزخاتٌ من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الافقية على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، في حين يستمر التوقّع بهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.