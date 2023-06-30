المتعجلون من ضيوف برنامج خادم الحرمين ينهون رمي الجمرات

واستهل الحجاج البالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة من مختلف دول قارات العالم، رمي الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، حيث تمكنوا من الرمي براحة تامة، وفي وقت يسير بتوفيق من الله عز وجل، ثم بفضل التنظيم لمنطقة الجمرات، حيث اتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي.