وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال شهر ربيع الآخر

وأوضحت الإحصائية، أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة تجاوز (1.5) مليون معتمر، يمثلون دولًا من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد على أثر التسهيلات الرقمية والخدمات اللوجستية المتكاملة التي أسهمت في تسهيل إجراءات القدوم وأداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.