"متى ينتهي الحر؟".. السؤال الأكثر طرحًا يُجيبه "المسند" من دفتر أجواء الرياض

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن نهاية الحر لا تحدث فجأة حتى نحدد لها يومًا معينًا في السنة، كما نحدد يوم العيد مثلًا، كما أن بداية البرد أيضًا لا تحدث بشكل مباغت؛ بل الأحوال الجوية يحدث التغير فيها بشكل تدريجي وبآلية فيها رفق ورحمة إلهية بالإنسان والحيوان والنبات.