ملتقى "تقني الرياض" 2023 يختتم أعماله بتوفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية في مختلف التخصصات

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض أعمال ملتقى تقني الرياض 2023، الذي استمرّ لمدة 5 أيام شمل حفل التخرج الموحد لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة.
واشتمل "تقني الرياض" 2023 على ملتقى توظيف حضوري شاركت فيه 50 جهة، وآخر إلكتروني شاركت فيه 40 جهة، حيث تم توفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية في مختلف التخصصات، فيما بلغ مجموع الزوار 19285 زائرًا.
كما تضمن الملتقى توقيع أربع مذكرات تفاهم للتوظيف المباشر بعدد 500 فرصة، وشارك المرشدون المهنيون لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في الملتقى بإقامة 8 جلسات استشارات مهنية لـ151 مستفيدًا.
كما تم على هامش ملتقى التوظيف إقامة ورش عمل لمسؤولي التنسيق الوظيفي في المنشآت التدريبية وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للخريجين.
وصاحب الملتقى 10 دورات تدريبية -عن بُعد- مخصصة للخريجين في الفترة المسائية على مدى يومين على يد نخبة من المدربين والمدربات التابعين للمنشآت التدريبية بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومعهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، وبلغ عدد المستفيدين من الورش 613 مستفيدًا.
أما عن حفل التخرج الموحد، فقد بلغ عدد الخريجين والخريجات المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصول الثلاثة من هذا العام التدريبي 1444هـ، 14070 خريجًا، واشتمل الحفل على تكريم الخريجين والخريجات المتفوقين إلى جانب المتدربين والمتدربات المتميزين في المنافسات المحلية والدولية.