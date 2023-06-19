ملتقى "تقني الرياض" 2023 يختتم أعماله بتوفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية في مختلف التخصصات

أما عن حفل التخرج الموحد، فقد بلغ عدد الخريجين والخريجات المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصول الثلاثة من هذا العام التدريبي 1444هـ، 14070 خريجًا، واشتمل الحفل على تكريم الخريجين والخريجات المتفوقين إلى جانب المتدربين والمتدربات المتميزين في المنافسات المحلية والدولية.