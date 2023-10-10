5.070 مليار ريال الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال خلال عام 2022.. والنفقات 2.017 مليار ريال

ووفقًا لنتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية للعام 2022م، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع من 4,081 مليار ريال خلال عام 2021 ليصل إلى 5,070 مليار ريال خلال عام 2022م، بنسبة ارتفاع بلغت 24 %، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 2,017 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 16%، عمّا كان عليه في عام 2021م، من جانبها، ارتفعت تعويضات المشتغلين بنسبة 6% لتصل إلى 413.3 مليار ريال خلال عام 2022م.