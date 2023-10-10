5.070 مليار ريال الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال خلال عام 2022.. والنفقات 2.017 مليار ريال

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال خلال عام 2022م بلغت ما قيمته 5.070 مليار ريال، بنسبة ارتفاع عن عام 2021 بلغت 24%، وأكّدت الهيئة العامة للإحصاء استمر قطاع الأعمال بتحقيق معدلات نمو متتالية خلال عامي 2021م و2022م، حيث ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جليةً على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ووفقًا لنتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية للعام 2022م، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع من 4,081 مليار ريال خلال عام 2021 ليصل إلى 5,070 مليار ريال خلال عام 2022م، بنسبة ارتفاع بلغت 24 %، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 2,017 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 16%، عمّا كان عليه في عام 2021م، من جانبها، ارتفعت تعويضات المشتغلين بنسبة 6% لتصل إلى 413.3 مليار ريال خلال عام 2022م.
وتفصيلاً: لفت تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن أكثر الأنشطة تحقيقاً للإيرادات أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ما نسبته 29% من إجمالي إيرادات القطاع، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 28%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15% وأنشطة التشييد بنسبة 7%، فيما حققت أنشطة المال والتأمين نسبة 5% تليها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، أما بقية الانشطة الاقتصادية الأخرى، فقد شكّلت مجتمعة ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن نتائج الإحصاءات أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الأعمال بنسبة 24% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية في مختلف الانشطة الاقتصادية.
كما بيّن التقرير ارتفاع الإيرادات التشغيلية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، تليها أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 40%، وأنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 37% وذلك مقارنة بعام 2021م.
وأظهر التقرير أن النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغ 2,017 مليار ريال خلال عام 2022م وشكلت أنشطة الصناعة التحويلية نسبة 41% من إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسب ة 23% ثم أنشطة التشييد بنسبة 7 % نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5% فيما حققت أنشطة المال والتأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4% لكل منهما، وبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة شكلت ما نسبته 15% من إجمالي النفقات التشغيلية في قطاع الأعمال
وذكرت إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2022م، ارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما أشارت نتائج الانشطة الاقتصادية الفرعية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 74%، يليها كل من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة ارتفاع بلغت 39% و57% على التوالي.
وأوضحت الهيئة ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال عام 2022 م بنسبة 6% مقارنة بعام 2021 م، متأثرة بارتفاع التعويضات في مختلف الانشطة الاقتصادية لتصل إلى 413.3 مليار ريال وتقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الفرعية فقد ارتفعت تعويضات المشتغلين في أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13% ونشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12%، فيما بلغت نسبة أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 7%.