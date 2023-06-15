استمر 10 أيام بالرياض.. "سدايا" تدرّب أكثر من 150 قياديًّا تقنيًّا في الحوسبة السحابية

وهدف البرنامج إلى تطوير أكثر من 150 من قادة التحول الرقمي ومديري تقنية المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، يمثلون أكثر من 56 جهة حكومية؛ لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة منظومة رقمية تمكن الجهات التي يعملون فيها من الابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي، باستخدام الحوسبة السحابية.