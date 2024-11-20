"الحمزة": المسؤولية الرقمية تجاه الأطفال ضرورة ملحة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا

ويرصد "الحمزة" تجريم أي استغلال أو إيذاء للطفل بالمملكة، ويقول: "تشير اللائحة إلى أن أي استخدام للتكنولوجيا قد يؤدي إلى استغلال الطفل أو تعريضه للمخاطر النفسية، الجسدية، أو الاجتماعية يُعد شكلاً من أشكال الإيذاء، يشمل ذلك الابتزاز، التحرش، أو تعريض الأطفال لمحتوى غير لائق. وتشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الأهل والمجتمع حول المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال، يشمل ذلك توفير مواد تثقيفية وبرامج توعية لمساعدة الأهل في فهم كيفية حماية أطفالهم".