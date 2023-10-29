الدفاع المدني يحذّر من الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول أثناء الأمطار

وأضاف في فيديو جرافيك توعوي أن الاقتراب من تجمعات المياه قد يتسبّب في السقوط فيها؛ لأن حوافها عادةً ما تكون قابلة للانهيار، وقد تغطي المياه طريقاً مكسراً أو جسراً منجرفاً فيلزم الحذر والانتباه.