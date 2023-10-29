الدفاع المدني يحذّر من الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول أثناء الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية.
وحذّر الدفاع المدني من المجازفة في الجلوس في مجاري السيول وأماكن عبورها، أو ترك الأطفال بمفردهم حول مناطق تجمعات السيول لخطورتها عليهم، ومراقبتهم بشكلٍ جيد.
وأضاف في فيديو جرافيك توعوي أن الاقتراب من تجمعات المياه قد يتسبّب في السقوط فيها؛ لأن حوافها عادةً ما تكون قابلة للانهيار، وقد تغطي المياه طريقاً مكسراً أو جسراً منجرفاً فيلزم الحذر والانتباه.
وأكمل، لا تجازف بتجاوز مجاري السيول، فقد تدهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية ويتعذر وقتها مغادرة المركبة.