رياح موسمية متنوعة والرؤية تنعدم.. 10 مناطق ومحافظات في مرمى الموجات الغبارية

تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية موجات غبارية تؤثر على عدة مناطق وتشمل أجزاء من منطقة الرياض تحديدًا محافظة الدوادمي وبعض المناطق جنوب بريدة.
كما تشير ذات الخرائط إلى وجود أتربة مثارة في بعض المناطق وتشمل أجزاء من منطقة مكة المكرمة وأجزاء من جنوب وجنوب غرب المملكة، وفق موقع "طقس العرب".
وبحسب آخر مخرجات الخرائط الجوية، يتوقع نهار اليوم الإثنين استمرار هبوب الرياح الموسمية الغربية النشطة على سواحل تهامة والأجزاء الداخلية منها، والسواحل الجنوبية الغربية من السعودية، ومن ضمنها محافظتا الليث والقنفذة وامتدادًا حتى سواحل جازان وبعض الأجزاء الداخلية منها وصولًا حتى نجران، متسببة في إثارة الأتربة والغبار في تلك المناطق مع تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية.
كما تهب رياح شمالية غربية قوية على الأجزاء الشرقية من مكة والطائف وامتدادًا حتى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وتشمل السليل ووادي الدواسر وصولًا حتى نجران، تترافق موجات غبارية تكون كثيفة أحيانًا، مترافقة بتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها في بعض الفترات.