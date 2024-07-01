رياح موسمية متنوعة والرؤية تنعدم.. 10 مناطق ومحافظات في مرمى الموجات الغبارية

وبحسب آخر مخرجات الخرائط الجوية، يتوقع نهار اليوم الإثنين استمرار هبوب الرياح الموسمية الغربية النشطة على سواحل تهامة والأجزاء الداخلية منها، والسواحل الجنوبية الغربية من السعودية، ومن ضمنها محافظتا الليث والقنفذة وامتدادًا حتى سواحل جازان وبعض الأجزاء الداخلية منها وصولًا حتى نجران، متسببة في إثارة الأتربة والغبار في تلك المناطق مع تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية.