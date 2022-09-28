اليوم الأربعاء.. بالشراكة مع معهد الإدارة انطلاقُ فعاليات مؤتمر "الموارد البشرية" في دبي

بالشراكة مع معهد الإدارة العامة، تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SHRM MENA)، والمعرض المصاحب، وتستمر الفعاليات لمدة يومين ٢٨- ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢م بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
ويسعى المؤتمر في فعالياته إلى إحداث التأثير من خلال تمكين تبادل المعرفة، والخبرة والأدوات والدعم للأفراد والمنظمات، والمجتمعات والثقافات. ويستضيف المؤتمر في الجلسات الحوارية، وورش العمل، والمناقشات نخبةً من الخبراء والممارسين الدوليين في مجالات الموارد البشرية والقيادة والتدريب والتطوير، وأكثر من ٦٠ متحدثًا إقليميًّا وعالميًّا، وأكثر من١٥٠٠ من رواد الموارد البشرية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى أكثر من ١٠٠ مدير تنفيذي من ذوي الخبرة، كما سيشارك في المعرض المصاحب عدد من المنظمات والشركات المتخصصة بالموارد البشرية.
ويشارك مدير عام الموارد البشرية بالمعهد الأستاذ عبدالرحمن الشعيل كمتحدث رئيسي بالمؤتمر؛ حيث يقدم ورشة عمل تطبيقية، بالإضافة إلى محاضرة أخرى في اليوم التالي، كما يشارك المعهد من خلال جناح مستقل بالمعرض المصاحب للمؤتمر، يعرض فيه أهم منتجاته العلمية، والمؤلفات البحثية والمترجمات المتخصصة في الموارد البشرية والتقنية والتدريب والإدارة بشكل عام.
ومن جانبه قال مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبدالرحمن الشعيل: "إن مشاركة المعهد في هذا المؤتمر تأتي انطلاقًا من دوره الفعال كبيت خبرة في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع أهم المؤسسات والجمعيات المهنية بالعالم لتعزيز المعرفة، ونقل الخبرات حيث سيستضيف المؤتمر أهم الخبراء والرؤساء التنفيذيين حول العالم؛ للحديث عن تجربتهم وخبراتهم بمشاركة من قِبَل أهم القيادات الإقليمية في المنطقة؛ وذلك بهدف تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الموارد البشرية وتطويرها".
وقالت الرئيس التنفيذي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أتشال كانا": "إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي سوق عمل متنامية باستمرار، تجذب المواهب من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، وقد وضعت دول مجلس التعاون الخليجي معايير لبعض أفضل الممارسات في العمل، ولكن لا تزال هناك حاجة كبيرة لجهود مكثفة لخلق بيئة العمل الأنسب في هذه المنطقة، والتي يجب أن تتبناها جميع المنظمات الخاصة والعامة".
وأضافت أن المؤتمر السنوي يجمع العقول المبدعة ورواد الأعمال وخبراء الموارد البشرية في مكان واحد، لمناقشة جميع الطرق الممكنة لخلق مكان عمل صحي وفعال.
الجدير بالذكر أن جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) تعتبر أكبر جمعية مهنية لإدارة الموارد البشرية في العالم، وتضم أكثر من 300 ألف عضو في أكثر من 165 دولة، وتقدم العديد من الشهادات والبرامج المتخصصة في مجالات الموارد البشرية، ويُعتبر معهد الإدارة العامة أحدَ أبرز شركاء الجمعية في المنطقة في مجال نقل المعرفة والتجارب والخبرات في مجالات الموارد البشرية وتطويرها.