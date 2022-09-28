اليوم الأربعاء.. بالشراكة مع معهد الإدارة انطلاقُ فعاليات مؤتمر "الموارد البشرية" في دبي

ويسعى المؤتمر في فعالياته إلى إحداث التأثير من خلال تمكين تبادل المعرفة، والخبرة والأدوات والدعم للأفراد والمنظمات، والمجتمعات والثقافات. ويستضيف المؤتمر في الجلسات الحوارية، وورش العمل، والمناقشات نخبةً من الخبراء والممارسين الدوليين في مجالات الموارد البشرية والقيادة والتدريب والتطوير، وأكثر من ٦٠ متحدثًا إقليميًّا وعالميًّا، وأكثر من١٥٠٠ من رواد الموارد البشرية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى أكثر من ١٠٠ مدير تنفيذي من ذوي الخبرة، كما سيشارك في المعرض المصاحب عدد من المنظمات والشركات المتخصصة بالموارد البشرية.