أمير الشرقية يُشيد بالنجاحات المتوالية لمهرجان تمور الأحساء المُصنّعة 2023

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - أمير المنطقة الشرقية – بالنجاحات المتوالية التي حققها مهرجان تمور الأحساء المُصنّعة، مشددًا على أن تعزيز المستهدفات الرامية إلى تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء والمملكة بشكل عام، وله أثر على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل دعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة - حفظها الله -.
وأضاف: مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة من شأنه أن يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وله أثر في تنمية القطاع السياحي للأحساء خصوصًا أنها بدأت تأخذ مكانتها المستحقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال تدشين الأمير سعود أمس الأربعاء مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2023"، والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء في (قلعة أمانة الأحساء التراثية)، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر.
من ناحية أخرى، أعرب أمين الأحساء المهندس عصام الملا عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة للمهرجان من لدن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في ظل متابعة وتوجيهات محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وصولاً إلى تحقيق أهداف المهرجان بتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور .
وأشار "الملا" إلى أن الأمانة وتكاملاً مع شركائها سعت إلى تعزيز التطلعات الهادفة إلى دعم الجانب التسويقي لتمور الأحساء، وذلك من خلال مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2023" في نسخته الثامنة، وسط تنافسية إيجابية من شأنها تحقيق النمو في الإنتاج الكمي والنوعي للتمور وصناعاتها التحويلية، خصوصًا أن المهرجان يمثل عامل جذب لأعداد متنامية لزائريه من موسم لآخر.
ولفت "الملا" إلى إقامة فعاليات متعددة تحاكي مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة في المهرجان والذي سيشهد مشاركة نحو 40 حرفة يدوية عُرفت بها الأحساء.
وأردف: كما سيتم تقديم فولكلورات الفنون الشعبية، إضافة إلى تخصيص نقاط لعربات الطعام "الفود ترك" في موقع المهرجان، وتأمين مواقف للمركبات تستوعب أكثر من 8 آلاف مركبة في عددٍ من المواقع المحيطة بمقر المهرجان.