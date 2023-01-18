أمير الشرقية يُشيد بالنجاحات المتوالية لمهرجان تمور الأحساء المُصنّعة 2023

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - أمير المنطقة الشرقية – بالنجاحات المتوالية التي حققها مهرجان تمور الأحساء المُصنّعة، مشددًا على أن تعزيز المستهدفات الرامية إلى تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء والمملكة بشكل عام، وله أثر على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل دعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة - حفظها الله -.