"الطيران المدني" تُخصّص صالات استقبال حجاج مبادرة طريق مكة عبر مطارَي جدة والمدينة

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني، عضو اللجنة الإشرافية في مبادرة "طريق مكة"؛ إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تستهدف هذا العام (7) دول، هي: (المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار)، عبر محطات المنشأ من تلك الدول البالغة 11 محطة.