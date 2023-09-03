موهبة تطلق برنامجاً متقدماً في العلوم والرياضيات لـ 2300 طالب وطالبة في 91 مدينة

ويسعى برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات إلى تدريس مناهج إضافية متقدمة، لتكون مناهج ملهمة ومعاصرة قائمة على التحدي ومناسبة لقدرات الطلبة الموهوبين، وتلبي احتياجاتهم واهتماماتهم وميولهم العلمية، وتركز كذلك على تنمية جوانب عدة في شخصية الطالب الموهوب مثل المعرفة والفهم المتقدم للمفاهيم والموضوعات المطروحة، من خلال إثراء معرفته بالمعلومات الحديثة والعميقة، وتنمية القيم والاتجاهات والسمات، والتي من شأنها أن تقدم فرصًا للطلبة الموهوبين لتحقيق التميز في المجالات العلمية المختلفة.