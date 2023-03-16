فرصٌ واعدة وبرامج مميزة.. كيف أعدت السعودية مواطنيها لمستقبل ما بعد النفط؟

تلك الاستراتيجية آتت أكلها سريعًا، بنمو نوعي حققه الاقتصاد السعودي، لم يكن ناتجًا عن ارتفاع أسعار النفط؛ بل من خلال القطاع غير النفطي الذي يشهد توسعًا أفقيًّا ورأسيًّا، من خلال برنامج يعزز فرص نمو الشركات الوطنية، وخطط لتنويع مصادر دخل المملكة.

فرص الابتكار

وبينما يمر الاقتصاد السعودي بتحولات وطنية لم تكن موجودة في السابق؛ ولّدت تلك التحولات فرصًا للابتكار في الأنشطة التجارية والاستثمارية، والتي لاقت قبولًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من الشباب السعودي، بسبب انخفاض المخاطر في ظل الاعتماد على اقتصاد متنوع، لم يكن متبعًا في السابق.