"السراني ": جميع القطاعات المشاركة في الحج أدت دورها على أكمل وجه

وذكر الدكتور السراني أن جميع القطاعات المشاركة في الحج قد أدت دورها على أكمل وجه وهو ما جعل الحجاج هذا العام يحظون بأمن ورعاية وعناية كبيرة وساهم في تأديتهم مناسك حجهم بيسر وسهولة، سائلاً الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، إنه سميع مجيب.