"السراني ": جميع القطاعات المشاركة في الحج أدت دورها على أكمل وجه

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أنه يحق لكل مواطن الفخر بقيادته الرشيدة في هذه البلاد الطاهرة التي حباها الله تعالى بالحرمين الشريفين وأطهر البقاع المقدسة والمشاعر وأن النجاحات المتوالية لبلادنا في إنجاح مواسم الحج عاماً بعد عام تعكس الجهود المبذولة من جميع القطاعات -.
وأضاف الدكتور السراني أن القيادة الحكيمة تولي جل اهتمامها الحج والحجيج وتسخر جميع الإمكانيات للسعي على راحة ضيوف الرحمن، فقطاعات الدولة كافة تقف على قدم وساق لتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.
ورفع رئيس جامعة طيبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد على نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ الذي تفخر به بلادنا دائماً وأبداً.
وذكر الدكتور السراني أن جميع القطاعات المشاركة في الحج قد أدت دورها على أكمل وجه وهو ما جعل الحجاج هذا العام يحظون بأمن ورعاية وعناية كبيرة وساهم في تأديتهم مناسك حجهم بيسر وسهولة، سائلاً الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، إنه سميع مجيب.