35 طنًّا من المساعدات.. الطائرة السعودية الأولى لإغاثة قطاع غزة تغادر صوب مطار العريش

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، تجسّد ما تتصف به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملًا بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.