"السديس" يعلن تحول الرئاسة على أساس الاستحقاق المحاسبي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ما حققته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من إنجاز مشروع التحول المحاسبي على أساس الاستحقاق وإصدار قوائم المركز المالي الافتتاحي لعام 2021، إنفاذًا للتوجيه الكريم وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، إذ إنها إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ودعماً لأهداف رؤية الرئاسة 2024.
ويعد المشروع عنصراً رئيساً في إدارة الأداء ومراقبته، الذي يمكن الرئاسة من قياس خطط الأعمال بالحرمين الشريفين ومراجعتها وتعديلها وقياس مدى تحقيق أهدافها.
وبين أن هذا الإنجاز جاء بتضافر الجهود وفق توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- بخدمة الحرمين الشريفين.
حيث أُطلق المشروع بتوجيهه بتشكيل فريق عمل من المختصين وتفويض وكيل الرئيس العام للشؤون المالية والتنموية والخدمات المساندة الأستاذ طلال بن صالح الثقفي مالكاً للمشروع، وتعيين الأستاذ حسين الجعيد مديراً للمشروع، والأستاذ علي الزهراني سفيراً للتحول المحاسبي، والمهندس أديب كاظم مسؤولاً عن حصر الأصول، ودعم فريق العمل بالمختصين من كافة وكالات الرئاسة.
وأكد على ضرورة استمرارية تجويد وتطوير مخرجات المشروع لتعكس القوائم المالية كافة الأصول والالتزامات وزيادة الموثوقية وتحسين جودة الحسابات وقابليتها للمقارنة وذلك دعماً لاتخاذ القرارات وتعزيز عمليات التخطيط. وفي الختام رفع شكره لولاة الأمر يحفظهم الله؛ على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، كما شكر فريق العمل على تعاونهم في خدمة الحرمين الشريفين، سائلاً العلي القدير أن يبارك في الجهود وأن يجزيهم خير الجزاء.