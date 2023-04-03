"السديس" يعلن تحول الرئاسة على أساس الاستحقاق المحاسبي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ما حققته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من إنجاز مشروع التحول المحاسبي على أساس الاستحقاق وإصدار قوائم المركز المالي الافتتاحي لعام 2021، إنفاذًا للتوجيه الكريم وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، إذ إنها إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ودعماً لأهداف رؤية الرئاسة 2024.