حياة "السعوديين" لا تقدر بثمن.. "الحكومة" تشن حربًا بلا هوادة على "المخدرات"

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية، على منع الخارجين عن القانون، وخصوصًا تجار المواد المُخدرة، من جلب وتهريب المخدرات من وإلى المملكة؛ حرصًا على أرواح المواطنين وحفاظًا على سلامة عقولهم ولضمان استقرار حياتهم.
ولذلك قرر نظام مكافحة الاتجار بالمواد المُخدرة في المملكة والمعمول به بموجب الأمر رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374هـ.
وتعد المملكة في حرب ضد المخدرات، سواء بالملاحقات الأمنية أو إطلاق الحملات التوعوية أو الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تختلف أنواع المخدرات كما يختلف مدى خطورتها وتأثيرها على العقول، سواء ذات المصدر الطبيعي "القات- الأفيون- المورفين- الحشيش- الكوكايين"، أو المُصنعة كـ"الهيروين والامفيتامينات".
ويؤدي تعاطي المواد المخدرة إلى ما يسمى بمتلازمة التبعية، وهي مجموعة من الظواهر السلوكية والمعرفية والفسيولوجية التي تتطور بعد الاستخدام المُتكرر للمواد، وتتضمن عادة رغبة قوية في الاستمرار بتعاطيها وتناولها على الرغم مما ينجم عنها من أضرار واسعة.
ودشنت السعودية عدة حملات استهدفت تجار المواد المخدرة؛ حتى تقضي على ظاهرتي الاتجار والتعاطي التي انتشرت بالفترة الأخيرة بكثرة، حيث أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، محاولة لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون.
وعثرت الجهات الأمنية على 2,242,560 حبة كبتاجون، مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء، عبارة عن عبوات بقلاوة وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، تم اكتشاف حبوب الكبتاجون أسفل حلوى البقلاوة داخل العبوات.
وعلى الفور تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لإلقاء القبض على من كان في استقبال هذه الإرسالية بالمملكة العربية السعودية، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط شخصين، أثبتت التحريات أن هذه الضبطية كانت آتية لهما.
يُذكر أن الهيئة دعت الجميع بالمملكة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa والرقم الدولي (00966114208417)، حيث إنها تستقبل من خلالهم البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.
كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ إثر اتهامهما بترويجهما 17,780 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.