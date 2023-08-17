حياة "السعوديين" لا تقدر بثمن.. "الحكومة" تشن حربًا بلا هوادة على "المخدرات"

وعلى الفور تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لإلقاء القبض على من كان في استقبال هذه الإرسالية بالمملكة العربية السعودية، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط شخصين، أثبتت التحريات أن هذه الضبطية كانت آتية لهما.