"البيئة": حجم فقد وهدر الخضراوات سنويًّا يشكّل تحدّيًا لقطاع الزراعة

يُذْكَر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وفي إطار جهودها التي تعدّ جزءًا من التزام المملكة بتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الغذائية للأجيال القادمة، وانطلاقًا من دورها في رفع الوعي بأهمية التنويع الغذائي والتأكيد على أهميته؛ قد نفّذت عدة حملات توعوية للحدّ من فقد وهدر الغذاء بالمملكة؛ منها حملة تحت شعار "النقص ولا الزود"، وحملة "بقدر الحاجة"؛ للمساهمة في زيادة مصادر الغذاء، وتشجيع الحدّ من الفاقد والهدر الغذائي، ونشر الوعي المجتمعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية بالمملكة.