رسمت لوحة جميلة... أمطار الشتاء تنعش سهول عسير وتكسوها الرداء الأخضر

ورصدت جولة لـ"واس" اكتساء الأودية والكبان الرملية والجبال بالرداء الأخضر الذي جذب مئات المتنزهين وعشاق الرحلات البرية، إضافة إلى رحيل الكثير من رعاة الإبل والأغنام ومربي النحل إلى تلك المناطق، التي يفضلونها خلال فصل الشتاء حينما تكثر الأزهار البرية الموسمية المعروفة بأهميتها في إنتاج العسل ذي الجودة العالية.