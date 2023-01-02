وفاة مقيم بعدما جرفته السيول بـ"كدي مكة ".. عُثر عليه على بعد 13 كلم

لقي مقيم من الجنسية البرماوية مصرعه، بعد أن جرفته السيول في حي كدي بمكة المكرمة - بالتحديد حارة خميم - ظهر اليوم الاثنين.
وتفصيلاً، كشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن السيول التي شهدها حي كدي بمكة المكرمة على وقع الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة ظهر اليوم الاثنين، تسببت في جرف مقيم من الجنسية البرماوية؛ حيث جرفته المياه داخل عبارة تصريف السيول، ليختفي عن الأنظار.
وعثر رجال الدفاع المدني على جثمانه على بعد 13 كيلومترًا بحي العكيشية جنوبي مكة المكرمة - رحمه الله -، وتم تسليم الجثمان لثلاجة الموتى، وإحالة ملف الحادثة إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص.
وكان مقطع فيديو تداول خلال الساعات القليلة الماضية على نطاق واسع يظهر جرف السيول لشخص بحي كدي، ليستقر به الحال داخل عبارة السيول، قبل أن تؤكد المصادر أنه تم العثور عليه على بعد 13 كيلو مترًا.