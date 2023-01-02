وفاة مقيم بعدما جرفته السيول بـ"كدي مكة ".. عُثر عليه على بعد 13 كلم

وتفصيلاً، كشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن السيول التي شهدها حي كدي بمكة المكرمة على وقع الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة ظهر اليوم الاثنين، تسببت في جرف مقيم من الجنسية البرماوية؛ حيث جرفته المياه داخل عبارة تصريف السيول، ليختفي عن الأنظار.