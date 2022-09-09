إمام المسجد النبوي يحذر من مخاطر الصداقات التي أفرزتها التقنية الحديثة

وأضاف أن نعمة الألفة بين القلوب لا تقدر بثمن، فمن وجد له أخاً مرضي الخصال فليتمسك به، فإن أعجز الناس من فرط في طلب الأصدقاء الأوفياء، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم، لن يعدم الصاحب من صاحبه التقي خيراً يحصل منه علماً، يذكره إن نسي ويعينه إن تذكر يثبت بثباته ويصبر معه على مكاره الطريق ويتواصى معه بالحق، قال تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}.