إدارة التغيير في "أمانة الطائف".. هيكلة تنظيمية وتخطيطية متقدمة تخلق بيئة تنافسيّة محفّزة

ومن المسلّم به أن أي عملية للتغيير قد تواجه الكثير من الصعوبات في بداياتها، وغالبًا ما يقاومها الناس. ولكن، لتطوير ثقافة بيئة العمل المرنة، تحتاج المنظمات بشكل عام إلى نهج منظم وتطبيق جيد لمفهوم إدارة التغيير أو التعديل في عمليات هذا القطاع الخدمي المهم أو أنظمته أو هيكله أو ثقافته أو الطريقة العامة للقيام بالأشياء، وقد جاء التغيير في الأمانة بأشكال مختلفة، ومنها إدخال تقنيات جديدة، وتنفيذ عمليات تطويرية متقدمة، وإعادة هيكلة وثقافة تنظيمية، واعتماد استراتيجيات مختلفة لتحسين الكفاءة، أو الاستجابة للتحولات السريعة والمتلاحقة، وتعزيز القدرة التنافسية، والتكيف مع العوامل الداخلية والخارجية.