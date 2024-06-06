إدارة التغيير في "أمانة الطائف".. هيكلة تنظيمية وتخطيطية متقدمة تخلق بيئة تنافسيّة محفّزة

واصلت "أمانة الطائف" خطواتها المتقدمة لتحقيق أهداف مبادرة إدارة التغيير، ضمن جهودها في الارتقاء بالعمل البلدي إلى الآفاق التي يتطلع لها الجميع، وبما يحقق الرؤى التطويرية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقد جابهت العديد من التحديات في جعل حملة التغيير فعّالة في دفع مسارات التنمية والتطوير إلى الأمام.
وتفصيلاً، اعتمدت الأمانة فضل الممارسات التي أثبتت كفاءتها في إدارة التغيير كرؤية استراتيجية بأهداف ذكية وواضحة لإدارة التغيير، مع عدم إغفال التخطيط السليم، والمتطلبات التنظيمية اللازمة لمواكبة التغييرات، ومجابهة سائر التحديات وتجاوزها للوصول إلى الغايات المنشودة.
وعملت الأمانة على تطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة، وسجلت تحسنًا ملموسًا في عملياتها الداخلية التي تهدف إلى تحقيق رضا العملاء والمستفيدين، وارتقت تباعًا بمستوى نضج ممارسات التميّز المؤسسي في سائر قطاعات الأمانة وبلدياتها الفرعية والمرتبطة، حتى تكون جميع ممارساتها متوافقة مع تطلعات القيادة الرشيدة في رؤيتها الطموحة 2030 للوصول لـ "وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي".
ومن ناحية أخرى، عزز أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي الفعل التطويري الشامل للعمل البلدي، مع قياس أداء الأمانة ومستوى الإنتاج لرفع كفاءة الخدمات البلدية، ومواكبة ذلك بتأمين بيئة تنافسية محفزة تقود للتميز بفكر إبداعي، وترسيخ المفاهيم والممارسات المحققة للتميز سواء في الأمانة أو القطاع غير الربحي أو شركاء الأمانة من القطاع الخاص الذين لهم علاقة بالجهد التنموي والتطويري والاستثماري، وتتواصل الأعمال الدؤوبة من الأمانة لتحسين جودة العمليات والخدمات والمنتجات المقدمة لسكان المدينة من خلال تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية.
وتكتسب إدارة التميز المؤسسي العنصر الأساس للأمانة لتحقيق النجاح والاستدامة في قطاع خدمي حيوي أهمية قصوى في تطبيق وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكانت أولى الخطوات التماشي مع استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي، في خطوة ضمن مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، والتي ترتكز على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وبات القطاع البلدي رائدًا في هذا التوجه، حيث هدفت الاستراتيجية للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية توفر حياة مزدهرة للعملاء بالاعتماد على منظومة رقمية مستدامة، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وتعمل أمانة الطائف عبر وكالاتها وإدارات العموم والبلديات المرتبطة والفرعية على تحقيق الأداء الأمثل والتميز في جميع جوانب العمل، مع تطوير استراتيجيات تساعدها على تحقيق أهدافها .. معتمدة على محاور رئيسة تتقدمها الكفاءة والقدرة على أداء المهام، والفعاليّة على تحقيق النتائج المرجوة، والابتكار لتطوير منتجات وخدمات جديدة وتحسين العمليات الحالية، لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء والموظفين.
وخلصت مساعي أمانة الطائف إلى تحسين الأداء في جميع مجالات العمل عبر مراقبة الجودة والتحسن المستمر، وزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتحسين رضا العملاء من خلال تقديم خدمات بلدية متقدمة، زيادة رضا الموظفين من خلال توفير بيئة عمل إيجابية وتحفيزية، ومن أهم الأهداف المتحققة تحسين الكفاءة والفعاليّة المالية، وزيادة الإيرادات البلدية.
أصدر أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله الزايدي قرارات إدارية للتماشي مع الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة، والتي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين بما يتوافق مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعزيز الممكنات والاستفادة من الكوادر المؤهلة، حيث عملت الأمانة على تأسيس وتهيئة جميع قطاعاتها للانطلاقة مع الهيكل التنظيمي الجديد، وذلك للظهور بهيكل يناسب المتغيرات الحالية والكبيرة في مفهوم إدارة المدن، ومواكبة التطورات السريعة المختلفة في جميع القطاعات.
ويشمل التحول الذي تقوم به الأمانة استحداث بعض الوكالات والإدارات ودمج بعضها وتحديد وتوضيح المهام ونطاقات العمل فيها وذلك بهدف المواءمة مع ما نعيشه من حراك مستمر ومتسارع تتطلبه المرحلة المقبلة التي ستشهدها مدينة الطائف، وتضمن الهيكل الجديد عددًا من المتغيرات، أبرزها إنشاء وكالات وإدارات عامة داعمة للجهود التطويرية للعمل البلدي.
جاءت هذه القرارات منسجمةً مع الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة ووكالاتها والإدارات والأقسام والوحدات الخاصة بها، في توافق مع الفعل التنموي لرؤية المملكة 2030، حيث تهدف الأمانة من خلال ذلك إلى رفع الكفاءة والفاعلية في إدارة الأعمال بالأمانة وتحقيق المرونة وسرعة سير الأعمال، ويعمل الهيكل التنظيمي على توحيد الجهود والتركيز على تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، وقد روعي في الهيكلة الجديدة معالجة أي تداخل في الإجراءات، وتعزيز مستوى الشفافية والتحكم في جميع ما تقدمه الأمانة من خدمات تمس المواطنين مباشرة لتقديم خدمة مميزة وذات جودة عالية لجميع المستفيدين.
ولقيت هذه الخطوات دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل لمسار التطوير والتحول الشامل في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- لكل ما من شأنه مواكبة التطور المتلاحق في عجلة التنمية والتطوير.
اهتمت الأمانة بتنفيذ استراتيجية التغيير للوصول إلى التطوير والتميز المؤسسي، وتولت تطوير وتنفيذ استراتيجية الجودة ومبادراتها، وحصر وتوثيق الإجراءات البلدية، مع العمل على تطويرها وتوحيدها، واهتمت بحوكمة ومطابقة الإجراءات، ونشر وتنفيذ ثقافة الجودة والتميز في القطاع البلدي والذي يعد أهم القطاعات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالأهالي، حيث يمثل التميز المؤسسي سائر المزايا والعوامل التي تميز الأمانة، وتساعدها على تحقيق أداء عالٍ ومستدام، وذلك في تحدٍ جديد لصنع منظومة شاملة ومتكاملة للأداء المؤسسي المبني على الاستفادة القصوى من الموارد لتحقيق أعلى كفاءة وفاعلية ممكنة.
وواصلت الأمانة تنفيذ برامج التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميز الداخلي بين منسوبي أمانة الطائف تم تنظيم مبادرات وبرامج ومحاضرات وورش عمل ركزت على الجودة والتميز المؤسسي، وأهمية التميز للمنشآت، ودور العاملين في تعزيز التميز المؤسسي، والحوكمة في القطاع البلدي، والتعريف بأدوات الجودة والتحليل البيئي وطرق كتابة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء، وأفضل الممارسات العالمية للجودة والتميز المؤسسي، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالاستثمار بالعنصر البشري، وسعيها الدائم لتطوير قدرات ومهارات منسوبي الأمانة.
ومن المسلّم به أن أي عملية للتغيير قد تواجه الكثير من الصعوبات في بداياتها، وغالبًا ما يقاومها الناس. ولكن، لتطوير ثقافة بيئة العمل المرنة، تحتاج المنظمات بشكل عام إلى نهج منظم وتطبيق جيد لمفهوم إدارة التغيير أو التعديل في عمليات هذا القطاع الخدمي المهم أو أنظمته أو هيكله أو ثقافته أو الطريقة العامة للقيام بالأشياء، وقد جاء التغيير في الأمانة بأشكال مختلفة، ومنها إدخال تقنيات جديدة، وتنفيذ عمليات تطويرية متقدمة، وإعادة هيكلة وثقافة تنظيمية، واعتماد استراتيجيات مختلفة لتحسين الكفاءة، أو الاستجابة للتحولات السريعة والمتلاحقة، وتعزيز القدرة التنافسية، والتكيف مع العوامل الداخلية والخارجية.
واعتمدت الأمانة في إدارة التغيير لتحقيق التحول الناجح وتعزيز الفعاليّة التنظيمية والحفاظ على ثقة المستفيدين على التعاون والشفافية والنهج الاستراتيجي الهادف للتغلب على التعقيدات المرتبطة بإدخال تغييرات في البيئة الخدمية، وجاء التكيف مع التغيير في الأمانة كنجاح مبكر لدعم الاحتياجات، وتبني الإبداع والابتكار، والارتقاء في أداء المهام البلدية بكفاءة.