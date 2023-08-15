ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (47) مخالفًا لنظام البيئة: (32) مواطنًا، و(14) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (1286) متنًا من الإبل، و(130) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.