"قباب متحرّكة" تُوفّر الأجواء الملائمة والصحية للمصلين في المسجد النبوي

وتم تصميم القباب المتحركة في المسجد النبوي بأبعاد متناسقة، حيث يبلغ طول ضلع قاعدة القبة 18 متراً، ويبلغ وزنها 80 طناً تتحرك على قضبان حديدية بأطوال إجمالية قدرها 1573 متراً طولياً، وتم مزج عديد من المواد لإضافة لمسات جمالية على القباب حيث جرت تكسيتها من الداخل بشرائح خشبية من خشب الأرْز الصلب، وتزيينها بأشكال خشبية مطعمة بالفيروز الأزرق، وتوحيد لون القباب من الخارج باللون البيج، وتكسيتها بالموزاييك السداسي، وقطعاً من السيراميك المزينة بخطوط هندسية متناسقة، أضفت جمالية على التصميم.