استمرار فرص هطول أمطار رعدية في مناطق عدة من المملكة اليوم الجمعة

يُشير آخر التوقعات إلى استمرار تأثر المملكة بالأجواء غير المستقرة، التي تترافق بهطول أمطارٍ والتي تكون غزيرةً أحياناً، مصحوبة بالبرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد، وفي التفاصيل:
يكون الطقس نهار اليوم الجمعة معتدلاً في مختلف المناطق ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والعاصمة الرياض والمنطقة الجنوبية، لكنه يكون بارداً نسبياً في شمال المملكة وفي مناطق المرتفعات الجبلية العالية جنوب غرب المملكة، وتهطل أمطارٌ رعدية في مناطق عدة من المملكة.
تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية صباحاً في أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من: تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما قد يهطل بعض الزخات شمال المنطقة الشرقية، وتستمر فرص الأمطار في تلك المناطق مع ساعات الظهيرة، بحيث تشمل أيضاً أجزاءً من جنوب غرب المملكة، ومع ساعات العصر من المتوقع أن تشمل الأمطار أيضاً أجزاءً من شمال منطقة الرياض، وقد تشمل العاصمة مع ساعات المساء والليل.
وخلال ساعات الليل المتأخرة تستمر فرص الأمطار الرعدية شمال شرق منطقة الحدود الشرقية، كما قد تشمل أجزاءً من منطقة تبوك، ويكون الطقس بارداً إلى باردٍ نسبياً بوجهٍ عام، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر.