استمرار فرص هطول أمطار رعدية في مناطق عدة من المملكة اليوم الجمعة

تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية صباحاً في أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من: تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما قد يهطل بعض الزخات شمال المنطقة الشرقية، وتستمر فرص الأمطار في تلك المناطق مع ساعات الظهيرة، بحيث تشمل أيضاً أجزاءً من جنوب غرب المملكة، ومع ساعات العصر من المتوقع أن تشمل الأمطار أيضاً أجزاءً من شمال منطقة الرياض، وقد تشمل العاصمة مع ساعات المساء والليل.