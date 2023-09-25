المجتمع المكي ينعى شقيق زكي حسنين

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الأحد، محمد بن عبدالتواب حسنين، شقيق الأستاذ زكي بن عبدالتواب حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة "بنش مارك"، وصُلِّيَ عليه اليوم الإثنين فجرًا في المسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.