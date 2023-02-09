خبراء: مستقبل المدن الذكية مرهون بالتشريعات القانونية وخفض الانبعاثات الكربونية

أكد المدير العام والرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية النيجيرية لتطوير تقنية المعلومات NITDA كاشيفو إينوا عبدالله، أن مستقبل المدن الذكية يعتمد على الحلول التقنية والتشريعات القانونية وتعزيز الممارسات الآمنة في الجوانب المتعلقة بالتنقل الآمن وخفض الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الرابع للمؤتمر الدولي للتقنية "ليب 23".
وقال "عبدالله": قيادة المملكة العربية السعودية أرست نموذجاً متميزاً لتطوير الأعمال خاصة في مجال السيارات ذاتية القيادة، وكيفية إدارة الازدحام لتقليل الحوادث وتسريع انجاز الأعمال.
وأشار إلى ضرورة تنمية المواهب التي ستشهد نقصاً مقدراً بنحو 35%، متوقعاً أن تحقق المملكة نمواً مقدراً في هذا الجانب بنحو 25%، فيما تتجه الهند لإعداد مليون من الأشخاص الموهوبين، بينما تحتاج افريقيا لقرابة 8,5 تريليون دولار لتعزيز قدرات الموهوبين.
من جانبه، قال الرئيس الرقمي ومسؤول التحليلات في الهيئة الملكية للعلا لورانس إيتا: الموازنة بين الخيال والواقع تعتمد بشكل كبير على التشريعات واللوائح التي تضعها الدول، ما سيُمكن بدوره من بناء المدن الخضراء وتقديم الخدمات الرقمية.
ودعا إلى ما أسماه حماية الخصوصية للأفراد عن طريق التأكد من المعايير الآمنة للبيانات والمعلومات، وتوفير البنية التحتية المادية والبشرية الجاذبة للاستثمار، والعمل على تنمية مهارات الشباب وتوفير الإلهام الدافع لهم للمساهمة في تطوير وتنمية المدن الذكية سواء في مجال السيارات ذاتية القيادة أو أي مجالات الأخرى.
ورجّح أن تشهد المملكة خلال الخمس سنوات القادمة نشوء عدد من المدن الذكية التي تضعها في طليعة دول العالم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نون" فازار خالد، إن البراجماتية أداة مهمة وفاعلة في تنمية الاقتصاد، وتسريع وتيرة إحلال التقنيات الذكية وبناء المدن والمجتمعات الرقمية، ومن ثمَ الاستفادة من البيانات لتقديم جميع الخدمات بمسئولية وأمان.
ولفت إلى أن معدل نمو الاستهلاك الغذائي في المملكة لا يوجد في أي مكان آخر في العالم ما يشجع بدوره على بناء ورسم العديد من السيناريوهات التي تواكب مستقبل الطلب من خلال المدن الذكية التي سيتم بناؤها، والاستفادة من مركز البيانات لإجراء الاختبارات والفحص والمطابقة لتقديم كافة أنواع الحماية وتمكين السيارات ذاتية القيادة من مواكبة تلك المراحل لتلبية الاحتياج بأعلى معدلات الكفاءة والموثوقية.
ورأت المدير العام لشركة أبولو للقيادة الذاتية هيلين بان، أن ضمان سرية وخصوصية البيانات والمعلومات للأشخاص تعتمد على التشريعات والحوكمة الفعالة، مما يسمح بتعدد نماذج الابتكار التي يجب استلهامها وتطبيقها لتحقيق أقصى درجات الأمان.
ونوّهت بضرورة التدريب والتأهيل خلال كل المراحل إضافة لتنمية عنصر الابداع لتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة عبر وسائل النقل الذكي وفي مقدمتها سيارات القيادة الذاتية، مؤكدةً أن دول مثل الصين والولايات المتحدة حققت تقدماً كبيراً في هذه الجوانب وقد تصلح نماذجها للتطبيق أو التطوير في مواقع أخرى من العالم.
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة STC Pay نزار التويجري، عن خطط الشركة لتطوير القطاع المالي في المملكة بهدف دعم النمو الصناعي والتنموي في كافة المجالات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى تعاونهم مع البنك المركزي السعودي وبنوك وشركات رقمية، من خلال قسم المشروعات في الشركة لتعزيز نظام المدفوعات الالكترونية ودعم الادخار والاقتصاد الرقمي وتحسين مدفوعات الأفراد، بهدف تغطية نحو 63% من الاحتياج في المرحلة الحالية، وإعادة تشكيل البنية الأساسية للشركات الناشئة عبر منصة رقمية تعتمد التمكين الرقمي كمكون أساسي لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.
وذكر أنهم يسعون لفهم أعمق لعقليات المستهلكين وتطوير المنتجات والخدمات والتركيز على مرونة العمليات بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي ونظم تعلم الآلة.
وفي جلسة أخرى، بعنوان "دور التقنية في الاستدامة" استضافت رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، للحديث عن دور الجهات المانحة في المساهمة بتحسين جودة الحياة عبر التقنية، قال الدكتور الجاسر إن العمل الكبير الذي قامت به المملكة في التحول الرقمي جعلها أكبر سوق رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن البنك يتعاون مع الدول الأعضاء للسير في هذا الاتجاه، والعمل على ربطها جميعاً بالكابلات البحرية للاستفادة من خدمات الإنترنت بشكل أفضل.
وكشف عن تقديمهم تمويل لمشروعات في هذا الخصوص بقيمة 44 مليون دولار لبنغلاديش و6,5 مليون دولار لجيبوتي.
وأكد "الجاسر" أن المملكة تمتلك تجربة نموذجية في تسخير التقنية لخدمة المجتمع، مما جعل 99% من سكانها لديهم الإنترنت ويستفيدون من خدمات الحكومة الرقمية، موضحًا أنهم سيعملون على نقل هذه الخدمات للدول الأعضاء لسد الفجوة الرقمية التي تعاني منها.
وتناول رئيس البنك الإسلامي للتنمية الحلول التي قدمتها التقنية خلال فترة جائحة كورونا، لافتاً إلى أنها الأداة الوحيدة التي خدمت مختلف القطاعات، وكان لها أثر كبير في التجارة العالمية، والتعليم عبر الدراسة عن بعد، والخدمات الصحية.
وشدد على أنها تلعب حالياً دوراً مهماً في التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، وتحويل الاقتصاد التقليدي إلى الرقمي كونه يقدم فرصاً مذهلة في هذا الجانب.
وأشار إلى أن جائحة كورونا سببت فقراً في التعليم للدول النامية التي ليست لديها بنية تحتية رقمية قوية، وحرمت أكثر من مليار طفل في العالم من التعليم، الأمر الذي جعلهم يعملون مع الدول الأعضاء لدعم التحول الرقمي وتوفير البنية الأساسية، ومساعدتها على تقديم الحلول ومواجهة التحديات.