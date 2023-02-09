خبراء: مستقبل المدن الذكية مرهون بالتشريعات القانونية وخفض الانبعاثات الكربونية

ولفت إلى أن معدل نمو الاستهلاك الغذائي في المملكة لا يوجد في أي مكان آخر في العالم ما يشجع بدوره على بناء ورسم العديد من السيناريوهات التي تواكب مستقبل الطلب من خلال المدن الذكية التي سيتم بناؤها، والاستفادة من مركز البيانات لإجراء الاختبارات والفحص والمطابقة لتقديم كافة أنواع الحماية وتمكين السيارات ذاتية القيادة من مواكبة تلك المراحل لتلبية الاحتياج بأعلى معدلات الكفاءة والموثوقية.