أمير الشرقية يهنئ جمعيات المنطقة الفائزة بجائزة الملك خالد لتميّز المنظمات غير الربحية 2025

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية بمناسبة حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في جائزة الملك خالد لتميّز المنظمات غير الربحية لعام 2025، في إنجاز يمثل تميز القطاع غير الربحي في المنطقة .