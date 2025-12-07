محليات

أمير الشرقية يهنئ جمعيات المنطقة الفائزة بجائزة الملك خالد لتميّز المنظمات غير الربحية 2025

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية بمناسبة حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في جائزة الملك خالد لتميّز المنظمات غير الربحية لعام 2025، في إنجاز يمثل تميز القطاع غير الربحي في المنطقة .

وأشاد سموه بتميز الجمعيات الثلاث، وهي جمعية بناء لرعاية الأيتام (المركز الأول)، وجمعية تراؤف لرعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (المركز الثاني)، وجمعية البر بالأحساء (المركز الثالث)، مؤكدًا أن هذا التفوق الجماعي هو ثمرة عمل مؤسسي متقن، وبرامج نوعية، والتزام بمعايير الحوكمة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ونوّه سموه بما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، وما وفرته من بيئة محفزة مكّنت الجمعيات من تطوير قدراتها والتميز في تقديم خدماتها.

