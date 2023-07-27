"الشؤون الإسلامية" تنظم ندوة "الحوثيون والمناسبات الدينية بين التبعية والاستغلال السياسي.. عاشوراء أنموذجًا"

وتناول عضو البرنامج الشيخ خالد الوصابي، الأدوار الرسمية والشعبية الواجبة لمواجهة الفكر الحوثي وتضليله وانحرافاته؛ مشيرًا إلى أن الدور الرسمي الواجب هو مواجهة هذه المناسبات التي تُعَد أساس الانقلاب والتمرد، واتخاذ الإجراءات وتبني الأنشطة النوعية التي تحد من انتشار هذا الفكر وتحصن المجتمع؛ كون المليشيات الحوثية متمردة ومنقلبة على الشرعية؛ مشيرًا إلى أنها بدأت بنشر سمومها ومنها الاحتفال بيوم عاشوراء، وأن فعاليات وأنشطة عاشوراء التي تقيمها هذه المليشيات إنما هي دورات للخروج علنًا على الحكام والأنظمة؛ مؤكدًا ضرورة أن يضطلع المجتمع والنخب بالأدوار الواجبة للتصدي للعقائد والأفكار المدمرة للمجتمعات، ومنها تبني الأنشطة التوعوية في المناطق المحررة ومضاعفة تلك الجهود القائمة، ورصد وتفنيد المزاعم الحوثية وكشف انحرافاتها وبيان خطرها على الدين والمجتمع.