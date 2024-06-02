انطلاق المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف "ICEIM"

بهدف بتعزيز قطاع المتاحف في المملكة العربية السعودية، أطلقت هيئة المتاحف السعودية أمس السبت، النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف (ICEM).
ويتضمن المؤتمر الذي يُعقد على مدى 3 أيام خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو الجاري، سلسلة من الجلسات التي يديرها خبراء، بما في ذلك جلسات حوارية، وورش عمل تفاعلية، وعروض للأوراق البحثية.
ويأتي المتحاورون والمشاركون في ورش العمل من عدة متاحف ومؤسسات دولية مرموقة تشمل متحف فيكتوريا وألبرت، وجامعة جونز هوبكنز، والمتحف الوطني الأيرلندي، والمتحف المصري الكبير، وجامعة باريس الأولى بانتيون السوربون، وغيرها.
ويضم المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف نخبة من المتخصصين والتربويين الرائدين في مجال المتاحف بهدف التعاون وتبادل المعارف.
وسيتمكن الحضور من استكشاف أفضل الممارسات الخاصة بالتعليم في مجال المتاحف، ومناقشة الدور المحوري للمتاحف في تعزيز الإبداع والتعلم، ودعم فرص الابتكار من خلال التعاون الدولي .
وتضمن جدول أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثين من أبرز المؤسسات الفنية والأكاديمية الرائدة في العالم، بما في ذلك البروفيسور آدم حبيب، نائب رئيس جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) في لندن؛ والدكتورة جينيفر رودريجيز، أمين أول ورئيس قسم رعاية المقتنيات وإدارتها بالإنابة في المتحف الوطني الأسترالي؛ والدكتورة ريم المدني، الأستاذة المساعدة وعميدة القبول والتسجيل في جامعة عفت؛ والدكتورة فيكتوريا ماكجينيس، مستشارة المتاحف ورئيسة المشاركة المجتمعية في العلوم الإنسانية بجامعة أكسفورد.
وتتناول المناقشات عددًا من الموضوعات والقضايا الراهنة التي تواجه المتاحف، بما في ذلك التعاون بين المتاحف والجامعات، مع إلقاء الضوء على الشراكة بين جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) وجامعة عفت برعاية هيئة المتاحف السعودية.
كما تشمل النقاشات أهم وأحدث استراتيجيات التعلم الفعال في المتاحف، وآليات المشاركة المجتمعية في مجال التعليم المتحفي، والأساليب الإبداعية والمبتكرة في إدارة المتاحف.
من جهة أخرى، يضم المؤتمر مسابقة ميوزيماثون (MUSEUM-A-THON)، وهي فعالية تهدف إلى تقديم حلول للتحديات الرئيسية في قطاع المتاحف. وستقوم الفرق المشاركة، ويشمل ذلك المبتكرين ورواد الأعمال والعاملين في المتاحف، بتطوير حلول مبتكرة تركز على تعزيز مشاركة الزوار، تنوع وتنمية الإيرادات، وتحسين تجارب زيارة المتاحف بشكل عام.
ويحصل الفريق الفائز في مسابقة ميوزيماثون (( MUSEUM-A-THON على رحلة مدفوعة التكاليف لمدة أسبوع إلى لندن، المملكة المتحدة.
وخلال هذه الرحلة، سيكتسب الفريق الفائز خبرات عملية ثمينة من خلال مرافقة الخبراء في مجال المتاحف لدى كل من متحف فيكتوريا وألبرت، ومتحف العلوم. توفر هذه التجربة الغامرة فرصة فريدة لرؤية عمليات المتحف المختلفة عن كثب، بدءًا من إدارة المجموعات المتحفية، وحتى آليات جذب الزوار.
وتتيح رحلة لندن للفريق الفائز تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبها في تحدي ميوزيماثون (MUSEUM-A-THON)، من خلال الممارسة العملية في التعامل مع مختلف جوانب العمل المتحفي.
وستكون هذه الرحلة بمثابة نقطة انطلاق لتطوير أفكار مبتكرة من شأنها أن تساهم في إحداث تحول في قطاع المتاحف.