انطلاق المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف "ICEIM"

وتضمن جدول أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثين من أبرز المؤسسات الفنية والأكاديمية الرائدة في العالم، بما في ذلك البروفيسور آدم حبيب، نائب رئيس جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) في لندن؛ والدكتورة جينيفر رودريجيز، أمين أول ورئيس قسم رعاية المقتنيات وإدارتها بالإنابة في المتحف الوطني الأسترالي؛ والدكتورة ريم المدني، الأستاذة المساعدة وعميدة القبول والتسجيل في جامعة عفت؛ والدكتورة فيكتوريا ماكجينيس، مستشارة المتاحف ورئيسة المشاركة المجتمعية في العلوم الإنسانية بجامعة أكسفورد.